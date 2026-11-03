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Online il primo episodio del podcast ‘Energia in Evoluzione’

| 3 Novembre 2026 15:03 | 0 commenti

Online il primo episodio del podcast ‘Energia in Evoluzione’

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(Adnkronos) – È online il primo episodio di “Energia in Evoluzione”, il podcast realizzato da Eni in collaborazione con Adnkronos. Il primo episodio, dal titolo “100 anni di energia”, è dedicato all’Agip con il racconto della sua nascita, nel 1926, fino alla trasformazione in Eni, una energy tech company globale: ospite di Lorenzo Capezzuoli Ranchi, giornalista Adnkronos, è Lucia Nardi, responsabile dell’unità Cultura d’impresa e dell’archivio storico Eni. 

“Energia in Evoluzione” è un progetto Eni e Adnkronos. Disponibile su tutte le piattaforme, su https://podcast.adnkronos.com/ e eni.it. 

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