Patrimoniale, Conte (M5s): serve seria redistribuzione di ricchezza

Roma, 3 nov. (askanews) – Della patrimoniale “ne parliamo ai tavoli che adesso sono partiti e, come sapete, ci sono i nostri rappresentanti e già in settimana si riuniranno e inizieranno a lavorare concretamente”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, a margine della presentazione del libro ‘L’internazionale della terra di Giuseppe De Marzo, a Palazzo Valentini a Roma.”Noi abbiamo delle proposte per quanto riguarda una seria redistribuzione”, perché “si sono accumulate tante diseguaglianze, tante iniquità”, ha aggiunto.”Il reddito di cittadinanza? Sicuramente non è stato cancellato, si chiama assegno di inclusion,e solo che hanno fatto cassa sui poveri per arricchire colossi delle armi, aziende energetiche, banchieri e imprese assicurative”, ha spiegato Conte, ribadendo che il reddito di cittadinanza “non è stato cancellato, Meloni gli ha cambiato nome, il problema è che va assolutamente rivisto in modo che sia veramente utile per chi è realmente in difficoltà, e da questo punto di vista anche qui sono proposte ovviamente che sono state anche rielaborate alla luce dell’esperienza qui maturata e ci confronteremo ai tavoli”, ha concluso.