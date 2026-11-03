Scontro treni Toledo, il ministro dei Trasporti spagnolo si dimette

(Adnkronos) – Il ministro dei Trasporti spagnolo si è dimesso oggi, martedì 3 novembre, dopo il tragico incidente ferroviario che ha causato la morte di 69 persone la scorsa settimana. Come riporta El Pais Oscar Puente ha presentato le sue dimissioni martedì 3 novembre, dopo aver precedentemente promesso di lavorare “senza sosta” per ripristinare la fiducia nella rete ferroviaria ad Alta velocità.

La decisione del ministro è arrivata, mentre il Paese si prepara per le elezioni generali fissate per il 29 novembre. Puente ha anche annunciato che si ritirerà dalla lista dei candidati per le prossime elezioni. La notizia delle dimissioni del ministro ha suscitato grande attenzione mediatica e molti si chiedono ora quali saranno le conseguenze di questa decisione sulla politica dei trasporti in Spagna.

La rete ferroviaria ad alta velocità spagnola è nota per essere una delle più efficienti e sicure d’Europa, ma l’ultimo incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull’efficienza del sistema. Resta da vedere chi sarà il successore di Puente e quale sarà l’impatto sulla politica dei trasporti del Paese nei prossimi mesi. Intanto, la Spagna continua a piangere le vittime dell’incidente e a cercare risposte sulle cause del tragico evento.