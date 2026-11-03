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Terremoto in Colombia, scossa di magnitudo 5.5 nell’ovest

| 3 Novembre 2026 14:04 | 0 commenti

Terremoto in Colombia, scossa di magnitudo 5.5 nell’ovest

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 della Scala Richter è stata registrata oggi martedì 3 novembre in Colombia e in particolare a Tulua, nella parte occidentale del Paese. Lo ha reso noto il Centro sismologico euro-mediterraneo, spiegando che il sisma si è verificato a una profondità di 35 chilometri e a circa 77 chilometri da Tulua. Al momento non si hanno notizie di vittime. 

La governatrice di Tolima, Adriana Magali Matiz, ha annunciato di aver attivato i comitati di emergenza e di aver disposto che le lezioni scolastiche si tenessero online. 

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