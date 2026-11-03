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Tragico incidente sul Lago di Garda: si ribalta zattera con gru, morto un operaio a Malcesine

| 3 Novembre 2026 21:04 | 0 commenti

Tragico incidente sul Lago di Garda: si ribalta zattera con gru, morto un operaio a Malcesine

AdnKronos
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(Adnkronos) – Un operaio è morto sul colpo oggi, martedì 3 novembre, nel pomeriggio a Malcesine in provincia di Verona, dopo che una zattera, che stava trasportando una gru sulle acque del lago di Garda, si è rovesciata. Il mezzo meccanico ha colpito in pieno l’uomo, facendolo cadere in acqua già esanime per i gravi traumi riportati nell’impatto. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero di Verona emergenza oltre al Suem 118 con i vigili del fuoco, i carabinieri, la guardia costiera e i tecnici Spisal che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.  

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