Trump blocca aiuti militari a Israele, Cnn: scelta legata a El-Sayed

Roma, 3 nov. (askanews) – L’Election Day negli Stati Uniti è appena iniziato, ma una questione centrale della campagna elettorale sta già avendo ripercussioni sulle politiche in gioco. Il presidente Donald Trump ha colto di sorpresa persino i conduttori di Fox News quando, durante un’intervista rilasciata stamane, ha dichiarato che, a causa degli attacchi provenienti dalla sinistra politica, intende interrompere gli aiuti militari statunitensi a Israele entro la fine dell’anno. Trump ha sostenuto che lo stesso primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu gli avrebbe riferito che Israele non ha bisogno di tali aiuti. “Perché dovremmo subire gli attacchi di folli come (Abdul) El-Sayed, quando loro (Israele) non ne hanno bisogno?”, ha chiesto Trump, riferendosi al candidato democratico al Senato per lo Stato del Michigan.

Se venisse eletto, ricorda la Cnn, El-Sayed diventerebbe il primo senatore musulmano. L’indignazione della democratica Haley Stevens per uno spot  promosso da un gruppo esterno a sostegno di El-Sayed, che collegava gli aiuti a Israele alle difficoltà degli americani nel far fronte al costo della vita  sembra aver contribuito alla sua sorprendente decisione, presa domenica, di ritirare il proprio sostegno al candidato democratico per schierarsi invece con quello del Partito Repubblicano.

Gli aiuti a Israele sono stati un tema cruciale in questa competizione elettorale. Gli aiuti statunitensi in questione  poco meno di 4 miliardi di dollari l’anno  tra l’altro vanno a beneficio anche dell’industria della difesa americana, poiché vengono utilizzati per l’acquisto di equipaggiamenti militari prodotti negli Stati Uniti. Trump ha affermato che Israele potrà continuare ad acquistare tali equipaggiamenti per conto proprio.

Interpellato sulla possibilità che questa scelta di tagliare gli aiuti servisse specificamente a sottrarre un argomento di dibattito alla sinistra, insiste la Cnn, Trump ha lasciato intendere che sia proprio così. “La sinistra usa il versamento di 4 miliardi di dollari  un dato noto a tutti, non è certo un segreto  come prova di un’ingiustizia; non possiamo permettere che accada”, ha dichiarato ai microfoni di Fox.

Tuttavia, è il Congresso, e non il presidente, a decidere l’allocazione dei fondi provenienti dai contribuenti statunitensi. A luglio, oltre 100 legislatori democratici hanno votato a favore di un emendamento  poi respinto  volto a bloccare gli aiuti militari a Israele. Anticipando le possibili battaglie sul bilancio che potrebbero sorgere qualora i Democratici ottenessero il controllo del Congresso, Trump ha affermato che utilizzerà i risparmi derivanti da questo taglio per tentare di pareggiare il bilancio federale; un obiettivo che non viene raggiunto da anni, anche a causa dei tagli alle tasse attuati dallo stesso Trump e dai Repubblicani.