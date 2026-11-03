Tumore al seno, Lilly e il bottone rosa per la sensibilizzazione

Milano, 3 nov. (askanews) – Lilly raddoppia il suo impegno e scende in campo per la seconda edizione della campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno ed empowerment rivolta a pazienti e caregiver. “The Life Button – Il bottone che ti lega alla vita”, questo il nome dell’iniziativa, tenutasi a Milano tra corner immersivi e spazi informativi. Le parole di Gabriella Pravettoni, Prof.ssa Psicologia Cognitiva e delle Decisioni Università Statale di Milano: “Questa campagna è molto importante. Grazie a 37 mila pazienti abbiamo una stima di quante donne si ammalano e quante entrano in terapia. Abbiamo finalmente una campagna che non si concentra semplicemente sul diffondere una maggiore consapevolezza del tumore al seno, bensì punta a rafforzare il tema della prevenzione. In Italia, dove una donna su quattro rischia di avere il tumore al seno, è necessario rafforzare controlli preventivi per permettere un intervento tempestivo”. Il tumore al seno è a oggi la neoplasia più diagnosticata nella popolazione femminile, con il progresso e l’innovazione medica però è diventata negli anni una malattia sempre più curabile e gestibile. L’intervista a Chiara Valcepina, Consigliera Regione Lombardia: “Tutto il percorso del programma regionale di sviluppo sostenibile è improntato sulla prevenzione, che è il primo strumento per utilizzare efficacemente le risorse. Andiamo verso un mondo in cui, per fortuna, l’aspettativa di vita è particolarmente alta e ragionare in termini di prevenzione significa non solo garantire questa aspettativa di vita ma renderla sostenibile. Le risorse sono sempre limitate e quindi per poter utilizzare al meglio ogni euro di Regione Lombardia bisogna iniziare proprio dalla prevenzione”. Simbolo dell’iniziativa un bottone rosa, che vuole essere un richiamo concreto all’aderenza terapeutica e al valore del restare legati al proprio percorso di cura, passo dopo passo. Il commento di Chiara e Serena Bonfanti, Azienda Fratelli Bonfanti: “Noi produciamo bottoni da 80 anni. Per noi, che festeggiamo l’anniversario, non c’è altro modo migliore di festeggiare se non divenendo i portavoce di questa importante iniziativa. Un oggetto semplice come un bottone può diventare un veicolo di un messaggio così importante per tutte le donne. Il fatto che siano proprio due sorelle (terza generazione di una famiglia che produce bottoni da 80 anni) ad essere testimoni di una campagna così significativa, ci riempie di orgoglio e ripaga tutti i sacrifici compiuti negli ultimi 8 decenni”. Lilly rinnova così il suo impegno al fianco delle donne, delle famiglie e di tutte le persone coinvolte nella sensibilizzazione sul tumore al seno.