Ucraina, Conte: governo assente da tavoli che contano ma spende 14mld in armi

Roma, 3 nov. (askanews) – “Il nostro governo è assente dai tavoli che contano dove si decide il futuro della guerra in Ucraina, ma è ben concentrato invece quando si tratta di programmare 14 miliardi nel biennio per spese aggiuntive su armi e difesa”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, a margine della presentazione del libro ‘L’internazionale della terra’ di Giuseppe De Marzo, a Palazzo Valentini a Roma.

Nel frattempo “tagliano completamente e molto dolorosamente per quanto riguarda le pensioni, la scuola, la sanità pubblica che boccheggia. Ce lo dicono anche le regioni di centrodestra che in questo modo non si riducono le liste d’attesa”, ha evidenziato Conte.

“Anche la popolazione, le famiglie, il ceto medio sono completamente sopraffatte da rincari e tasse e il governo che fa? Programma con la legge di bilancio delle mancette elettorali e con le targhe personalizzate. Questa è l’Italia che vogliono”, ha proseguito Conte

“Dobbiamo assolutamente cambiare registro e dobbiamo far crescere questo Paese nel segno dell’equità, nel segno di uno sviluppo sostenibile di uno sviluppo sociale”, ha sottolineato Conte.