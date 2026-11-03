Versari (Biorepack): Italia prima in Europa per raccolta umido

Rimini, 3 nov. (askanews) – “L’Italia è certamente un’eccellenza a livello mondiale, soprattutto a livello europeo, per la raccolta dell’umido. L’Italia è il paese che raccoglie più umido in Europa, anche grazie alla presenza nel mercato dei materiali compostabili”. Lo ha detto Marco Versari, past president di Biorepack, il Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, a margine di Ecomondo alla Fiera di Rimini. “E’ grazie ai sacchetti, alle buste della spesa, ai sacchetti ortofrutta, piatti, posate, bicchieri, adesso anche le capsule compostabili che riusciamo, attraverso i cittadini che fanno la raccolta dell’umido tutti i giorni, a fare anche una bellissima raccolta degli imballaggi compostabili”, ha spiegato.Nel 2025 la popolazione servita dai sistemi convenzionati con il consorzio ha superato il 90%, mentre il tasso provvisorio di riciclo degli imballaggi compostabili si è attestato al 52,5%, oltre l’obiettivo europeo del 50% previsto per lo stesso anno. “Sappiamo di avere raggiunto degli ottimi risultati. In pochi anni Biorepack è stato in grado di coprire praticamente tutto il territorio italiano: tutti i cittadini italiani fanno la raccolta dell’umido e quindi anche la raccolta degli imballaggi compostabil – ha sottolineato Versari -. I margini di miglioramento ci sono sempre, non siamo mai contenti di quello che abbiamo fatto, perché vogliamo raccogliere più imballaggi compostabili, vogliamo raccogliere umido più pulito, in maniera tale da produrre sempre più compost e che questo compost rientri in agricoltura e aiuti l’agricoltura”.Da Rimini arriva anche un appello. “Prima di tutto un ringraziamento ai cittadini che tutti i giorni lavorano in cucina per fare una buona raccolta dell’umido, delle bioplastiche, del vetro, della carta, della plastica, dell’alluminio, di tutti i materiali e di tutti gli imballaggi. E poi dobbiamo dire ai cittadini: anche voi non dovete essere soddisfatti. Guardate i materiali, selezionateli bene, perché solo attraverso di loro noi possiamo lavorare bene”.Il 2026 è stato segnato dall’avvio dell’applicazione del regolamento europeo sugli imballaggi Ppwr, che include le capsule monodose di caffè nella definizione di imballaggio, con i relativi obblighi di responsabilità estesa del produttore. Le capsule compostabili possono essere conferite nell’organico insieme al caffè esausto, senza separare contenitore e contenuto. Sul fronte nazionale, la conversione in legge del dl 143/2026 ha introdotto nuovi obblighi di compostabilità per alcune categorie di imballaggi monouso, tra cui quelli per alimenti e bevande consumati nei locali della ristorazione, le monoporzioni di condimenti e alcune confezioni delle strutture ricettive.