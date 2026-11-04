X
<
>

4 novembre, cerimonia a Firenze con Mattarella e Crosetto

| 4 Novembre 2026 17:49 | 0 commenti

Askanews, Video Askanews
1 minuto per la lettura

Firenze, 4 nov. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme al ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha partecipato a Firenze in piazzale Michelangelo alla cerimonia per la Giornata delle forze armate. Dopo gli onori militari e la rassegna dei reparti il Capo dello Stato ha preso posto nel palco d’onore. La festa delle Forze armate, che garantiscono “pace e sicurezza” e il cui giuramento di fedeltà alla Repubblica, ricorda Mattarella, “si nutre dei valori della sua Costituzione”, è per il Capo dello Stato anche l’occasione per ricordare che è “urgente l’avvio di una difesa comune europea, complementare all’Alleanza Atlantica”.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA