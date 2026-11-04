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Allenatore litiga con un giornalista e si alza… per picchiarlo

| 4 Novembre 2026 14:04 | 0 commenti

Allenatore litiga con un giornalista e si alza… per picchiarlo

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(Adnkronos) –
Rissa sfiorata durante una conferenza stampa. In Perù l’allenatore del Cusco Fc, squadra del massimo campionato locale, Javier Rabanal, ha litigato in maniera furiosa con un giornalista, tanto da alzarsi per cercare lo scontro fisico. A far scattare la reazione del tecnico è stata una domanda poco gradita, in cui il reporter chiedeva i perché della poca efficenza sotto porta della sua squadra. 

I toni si sono immediatamente alzati, con un fitto botta e risposta che è culminato nella reazione di Rabanal: il tecnico si è alzato ed è andato dritto contro il giornalista, prima di essere fermato dal resto della sala stampa. Tra i due sono volate parole grosse e insulti, ma la rissa è stata scongiurata. 

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