Chiusura sprint per Piazza Affari (+2,18%) con l’onda Dem negli Usa

Milano, 4 nov. (askanews) – Chiusura sprint per Piazza Affari, in linea con l’euforia delle Borse europee e di Wall Street che festeggiano l’onda blu che ha travolto gli Usa, con la vittoria schiacciante dei democratici alle midterm. Il Ftse Mib ha archiviato la seduta con un rialzo del 2,18%, rivedendo quota 51mila punti (51.031), sui massimi da un mese. A trainare la Borsa di Milano i forti acquisti sui titoli bancari, in Europa oggi il miglior settore: UniCredit +5,47%, Mps +5,07%, Intesa Sanpaolo +4,93%, Fineco +4,37%, Bper +3,96%, Mediobanca +3,75%, Banco Bpm +3,61%. Male i titoli tech, con Technoprobe che ha lasciato sul terreno il 7,07% e StM il 5,1%. A picco anche Prysmian (-6,91%) sui timori per lo sviluppo dei data center negli Usa.

Si allentano le tensioni sui titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund in calo a 107 punti dai 114 della precedente chiusura e con il rendimento del decennale italiano sceso, sul mercato secondario, al 4,36% dal 4,45% di ieri.