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Figc, Lotito presenta la candidatura per il Consiglio Federale

| 4 Novembre 2026 14:05 | 0 commenti

Figc, Lotito presenta la candidatura per il Consiglio Federale

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha presentato oggi, a quanto apprende l’Adnkronos, la sua candidatura per il Consiglio Federale della Figc. Il numero uno della Lazio si è recato personalmente in Federcalcio per depositare la propria candidatura questa mattina.  

Lotito a partire dal 3 febbraio 2025 non aveva più alcun ruolo in Figc ma ora ha cambiato idea e vuole rientrare nel Consiglio Federale a prescindere da chi sarà il presidente tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani.
 

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