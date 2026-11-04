Filottrano al Giro d’Italia nel ricordo di Scarponi, il sindaco Paolorossi: “Una giornata destinata a entrare nella storia della città”

(Adnkronos) –

Il Giro d’Italia torna protagonista nelle Marche e Filottrano si prepara a vivere una giornata speciale. Il 12 maggio la città marchigiana sarà sede della partenza della quinta tappa della Corsa Rosa, dedicata alla memoria di Michele Scarponi, il campione marchigiano rimasto nel cuore della sua comunità e degli appassionati di ciclismo. Un appuntamento che andrà ben oltre lo sport e che rappresenterà un’occasione per ricordare il campione, valorizzare il territorio e promuovere una nuova visione di turismo legata alla bicicletta, alla sostenibilità e ai percorsi culturali. La città si prepara ad accogliere la carovana rosa con una settimana di iniziative, culminante nella Notte Rosa dell’11 maggio e nella partenza del Giro il giorno successivo. Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, guidata da Luca Paolorossi, la famiglia Scarponi e la Fondazione Michele Scarponi. Attraverso iniziative sportive, educative e sociali, la famiglia ha trasformato il ricordo del campione marchigiano in un patrimonio condiviso, capace di unire generazioni diverse nel nome della passione per il ciclismo e della sicurezza stradale.

IL SINDACO PAOLOROSSI: “UN TRAGUARDO RAGGIUNTO GRAZIE A TUTTI”



Fondamentale anche il ruolo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Paolorossi, che ha sostenuto con determinazione il percorso che ha portato Filottrano ad accogliere uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. La quinta tappa del Giro d’Italia assumerà così un valore che va oltre il risultato sportivo: sarà l’occasione per raccontare una comunità che non dimentica il campione che, con i suoi successi, il suo sorriso e la sua umanità, ha lasciato un’impronta indelebile nel ciclismo nazionale e internazionale. A sottolineare il significato dell’evento è il sindaco Luca Paolorossi, che parla di un traguardo costruito attraverso un impegno condiviso. “La mattina del 12 maggio prenderà il via da Filottrano la quinta tappa del Giro d’Italia dedicata a Michele Scarponi, un atleta che ha illuminato il ciclismo italiano e internazionale con il suo talento e i suoi valori. Si tratta di un risultato straordinario raggiunto grazie all’impegno di tante persone. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per portare il Giro nella nostra città a cominciare da Rcs e, in particolare, la Fondazione Michele Scarponi e la famiglia Scarponi, il cui supporto è stato fondamentale per conseguire questo importante obiettivo”, spiega il primo cittadino di Filottrano all’Adnkronos all’indomani dell’ufficializzazione delle tappe della Corsa Rosa.

UNA SETTIMANA DI EVENTI: DALLA FESTA DEL PATRONO ALLA NOTTE ROSA﻿



La partenza del Giro si inserirà all’interno del programma delle celebrazioni dedicate al Santo Patrono di Filottrano, dando vita a una settimana ricca di appuntamenti che coinvolgeranno l’intera comunità. “I festeggiamenti inizieranno il 7 maggio con la consegna delle civiche benemerenze. L’8 maggio celebreremo il nostro Santo Patrono e nei giorni successivi seguiranno numerose iniziative culturali, sociali e sportive. L’11 maggio vivremo la Notte Rosa, che accompagnerà la città verso il grande appuntamento del giorno seguente, quando Filottrano accoglierà la partenza della quinta tappa del Giro d’Italia”.

DAL GIRO D’ITALIA NUOVI PERCORSI PER IL TURISMO E LA BICICLETTA



Per Filottrano sarà molto più di un evento sportivo. “Sarà l’occasione per celebrare uno dei suoi figli più amati, promuovere il territorio a livello nazionale e internazionale e riaffermare quei valori di passione, impegno e solidarietà che Michele Scarponi continua a rappresentare. Una giornata destinata a entrare nella storia della città e che vedrà Filottrano tingersi di rosa nel segno della memoria, dello sport, del ciclismo e dell’orgoglio di un’intera comunità”, prosegue Paolorossi che evidenzia inoltre come il Giro rappresenti uno straordinario strumento di promozione popolare e territoriale. “La cosa bella del Giro d’Italia è che non si paga il biglietto: le persone se lo trovano sotto casa. È una vetrina a portata di mano. Uno degli sport più antichi ha accompagnato il cambiamento dell’Italia, dalla tv in bianco e nero a quella a colori, e quest’anno toccherà anche i cammini spirituali”.

Il sindaco richiama poi l’attenzione sul patrimonio culturale e religioso del territorio. “A Filottrano abbiamo un percorso delle icone sacre e l’uscita dal paese coinvolgerà uno o più di questi luoghi. Con l’arrivo del Giro installeremo una segnaletica permanente dedicata ai cammini attorno al paese. È un’iniziativa che lascerà un’eredità concreta alla comunità”. Secondo Paolorossi, il passaggio della corsa rosa diventerà infatti un’occasione per valorizzare il turismo lento e il cicloturismo attraverso nuovi strumenti informativi. “L’arrivo del Giro d’Italia genera una visione diversa del territorio. I cittadini e i visitatori troveranno una nuova immagine del nostro comune grazie a pannelli informativi e a una segnaletica permanente. Manterremo anche l’indicazione dei luoghi attraversati dalla corsa rosa, affinché diventi uno strumento utile per orientare i visitatori lungo i percorsi cicloturistici del territorio”.

LA BICICLETTA COME EREDITÀ PER IL FUTURO DI FILOTTRANO﻿



Al centro del progetto resta la bicicletta, vista non soltanto come mezzo sportivo ma come elemento identitario e culturale. “C’è un unico elemento sul quale vogliamo concentrarci: la bicicletta. Il Giro d’Italia è un viaggio della memoria, capace di far riaffiorare ricordi e valorizzare i luoghi che attraversa. Non vedo l’ora di accogliere la carovana rosa, che porta con sé emozioni e cuori che pulsano”.

Il sindaco ricorda inoltre le iniziative già avviate dall’amministrazione per sostenere la mobilità sostenibile e il turismo su due ruote. “Attraverso la partecipazione a bandi dedicati e alla rete degli itinerari delle torri, a Filottrano sono nati progetti specifici per il cicloturismo, con la realizzazione di punti di assistenza, officine rapide e officine mobili. L’obiettivo dell’amministrazione è continuare a investire sulla bicicletta, sul cicloturismo e sul turismo lento come strumenti di crescita e valorizzazione del territorio”. La partenza della quinta tappa del Giro d’Italia dedicata a Michele Scarponi sarà dunque non solo una grande festa sportiva, ma anche un’occasione unica per promuovere Filottrano, la sua storia, i suoi percorsi culturali e naturalistici e una visione di sviluppo fondata sulla mobilità sostenibile, sulla memoria e sul legame profondo tra sport e comunità.