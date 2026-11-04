Guerra in Iran, deputato Teheran minaccia anche l’Italia: “Se Usa ci attaccano colpiremo l’Europa”

(Adnkronos) – L’Iran minaccia di colpire l’Europa, Italia compresa, se gli Stati ﻿Uniti utilizzeranno le loro basi militari nei Paesi europei per condurre un attacco contro Teheran. “Se l’America userà le sue basi in Europa, comprese quelle in Italia e Germania, missili iraniani saranno lanciati verso l’Europa”, ha dichiarato Ahmad Bakhshayesh Ardestani, deputato iraniano e membro della commissione Sicurezza nazionale e Politica estera del Majlis, in un’intervista a Euronews.

“Nelle due precedenti guerra non l’abbiamo fatto, ma questa volta non permetteremo che l’assistenza dell’Europa all’America per un attacco contro l’Iran resti senza conseguenze”, ha aggiunto Ardestani, precisando che Teheran prenderebbe di mira qualsiasi base utilizzata contro il Paese, oltre agli “asset materiali e immateriali” degli Stati che sostengono Washington.

La dichiarazione arriva all’indomani della sconfitta di Donald Trump nelle

elezioni Usa di midterm

, un risultato che secondo il vice presidente Vance sarebbe dipeso proprio dalla guerra in Iran. L’analisi di Vance partiva da un sondaggista che ha definito “una delle persone più preparate che conosca in politica” e che gli aveva anticipato, il giorno prima del voto, una sconfitta repubblicana di 13 punti nelle intenzioni di voto per il Congresso. Una previsione che, ha ammesso il vice presidente, lo aveva sorpreso, nonostante il pessimismo della vigilia. Dalle rilevazioni dello stesso sondaggista emergeva infatti che molti elettori di Trump nel 2024, delusi e arrabbiati, erano intenzionati a votare per i democratici. Interpellati su cosa avrebbe potuto convincerli a tornare a sostenere i repubblicani, avevano indicato quattro priorità: “Mettere fine alla guerra, concentrarsi sul costo della vita e sull’inflazione, rimettere l’America al primo posto e cambiare il rapporto con Israele”.