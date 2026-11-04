‘La storia infinita’ torna sul grande schermo in versione rimasterizzata: l’evento speciale

(Adnkronos) – A 42 anni dall’uscita, il celebre film fantasy ‘La storia infinita’ torna sul grande schermo in versione rimasterizzata per un evento speciale al cinema solo il 16, 17 e 18 novembre. È inoltre disponibile il trailer ufficiale che accompagna questa nuova versione del film. Uscito nel 1984, diretto da Wolfgang Petersen e tratto dall’omonimo romanzo di Michael Ende del 1979, ‘La storia infinita’ è uno dei film fantasy più amati degli anni Ottanta e un classico capace di attraversare diverse generazioni. Il protagonista è Bastian (Barret Oliver), un bambino timido e solitario, preso di mira dai compagni di scuola e segnato dalla perdita della madre. Per sfuggire ai bulli, Bastian si rifugia in una libreria antiquaria, dove trova un misterioso libro e inizia a leggerlo. Le pagine lo portano a Fantàsia, un regno immaginario minacciato dal Nulla, una forza che avanza e cancella tutto ciò che incontra. A salvare Fantàsia può essere solo Atreyu (Noah Hathaway), un giovane guerriero incaricato di trovare un modo per curare l’Imperatrice Bambina (Tami Stone). Nel suo viaggio incontra creature rimaste nella memoria di molti spettatori, come il drago della fortuna Falkor, il cavallo Artax e il lupo Gmork. Man mano che la storia procede, Bastian si accorge di essere sempre più coinvolto in quello che sta leggendo.

Tra gli elementi che hanno reso il film un cult ci sono i suoi personaggi e le sue scene più iconiche, entrati a far parte dell’immaginario collettivo di più generazioni. A contribuire al successo anche il lavoro sugli effetti speciali, realizzati prima dell’avvento della CGI: le creature di Fantàsia sono state infatti create con pupazzi animatronici, modellini e scenografie costruiti appositamente per il film, dando vita a un mondo fantastico che ancora oggi il pubblico riconosce al primo sguardo. Parte integrante dell’identità del film è la colonna sonora, con il celebre brano ‘Never Ending Story’, interpretato da Limahl e composto da Giorgio Moroder insieme a Keith Forsey. Il brano, diventato uno dei simboli musicali degli anni Ottanta, è tornato al centro dell’attenzione negli ultimi anni anche grazie a una celebre scena di Stranger Things.A distanza di 42 anni dal suo debutto, ‘La storia infinita’ si prepara a tornare in sala in versione rimasterizzata, offrendo al pubblico e alle nuove generazioni l’opportunità di rivivere sul grande schermo un classico del cinema fantasy che ha segnato l’immaginario degli anni Ottanta.