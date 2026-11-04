Mattarella: protezione ambiente impegno comune, sfida e dovere istituzioni

Roma, 4 nov. (askanews) – “Una società fondata sul primato della persona non può non considerare come impegno comune la protezione dell’ambiente e la sicurezza delle comunità a fronte delle catastrofi. Una sfida, ma anche un dovere per le istituzioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando, nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, alla cerimonia per i sessanta anni dall’alluvione del 1966.

A questa sfida le istituzioni “hanno risposto nel tempo, sia pure talvolta con affanno e incertezze. Esigenti politiche pubbliche hanno, comunque, sempre bisogno del sostegno di reti di solidarietà, del senso di essere comunità. A Firenze se ne ebbe prova”.