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Mattarella: protezione ambiente impegno comune, sfida e dovere istituzioni

| 4 Novembre 2026 17:55 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 4 nov. (askanews) – “Una società fondata sul primato della persona non può non considerare come impegno comune la protezione dell’ambiente e la sicurezza delle comunità a fronte delle catastrofi. Una sfida, ma anche un dovere per le istituzioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando, nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, alla cerimonia per i sessanta anni dall’alluvione del 1966.

A questa sfida le istituzioni “hanno risposto nel tempo, sia pure talvolta con affanno e incertezze. Esigenti politiche pubbliche hanno, comunque, sempre bisogno del sostegno di reti di solidarietà, del senso di essere comunità. A Firenze se ne ebbe prova”.

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