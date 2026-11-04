Meghan Markle, il papà Thomas trasferito in clinica per la cura della demenza

(Adnkronos) –

Thomas Markle Sr., il padre della Duchessa di Sussex con cui Meghan non ha più rapporti dal 2018, è stato trasferito in una struttura specializzata per la cura della demenza in Florida, il che potrebbe creare ostacoli legali a un interrogatorio da parte dell’Fbi. Lo riporta l’Independent. L’uomo è sotto inchiesta dopo che suo figlio lo ha denunciato alle forze dell’ordine per il ritrovamento in una sua proprietà di presunte immagini di abusi sessuali su minori nelle Filippine, mentre la polizia messicana avrebbe scoperto un secondo deposito di materiale pedopornografico a Rosarito.

Meghan è rimasta profondamente turbata dalle accuse e ha rivelato di aver ricevuto sette anni fa una lettera tramite la polizia metropolitana britannica contenente affermazioni inquietanti su suo padre, sulle quali le era stato comunicato che erano in corso indagini. L’Independent Office for Police Conduct ha avviato un’indagine sulla polizia metropolitana, dopo che quest’ultima ha ammesso di non aver mai condiviso i dettagli della lettera del 2017 con altre forze dell’ordine.

Sebbene Markle Sr abbia precedentemente ammesso di aver pagato per prestazioni sessuali nelle Filippine, ha fermamente negato di essere in possesso di immagini pedopornografiche, respingendo le accuse del figlio come “menzogne malate”. Da parte sua, Meghan ha dichiarato al Sun il suo profondo turbamento per le accuse contro il padre e ha chiarito che i suoi pensieri sono rivolti a tutti i bambini che potrebbero essere stati vittime di abusi.