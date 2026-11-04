Midterm, exit polls NBC News: solo per 25% economia buona

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New York, 04 nov. (askanews) – Due presidenze Trump, due visioni diverse dell’economia. E’ quanto emerge dagli Exit Poll di NBC News. Nel 2018, mentre gli americani votavano alle elezioni di metà mandato durante il primo mandato di Donald Trump, il 68% degli americani diceva che la condizione dell’economia degli Stati Uniti era eccellente o buona. Ora, solo il 25% definisce l’economia eccellente o buona e il 75% la considera non così buona o scarsa.
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