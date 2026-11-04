Midterm, Florida: al Senato confermata la repubblicana Moody

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Roma, 4 nov. (askanews) – La repubblicana Ashley Moody ha vinto le elezioni speciali per il Senato degli Stati Uniti in Florida, battendo la candidata progressista Angie Nixon.
Moody era stata nominata dal governatore Ron DeSantis per sostituire Marco Rubio, in seguito alla nomina di quest’ultimo a Segretario di Stato nel 2025 e porterà ora a termine il mandato di Rubio, che scadrà nel 2028.
Nixon, membro della Camera dei Rappresentanti statale, aveva ottenuto una vittoria a sorpresa contro l’ex ufficiale dell’intelligence dell’esercito Alexander Vindman nelle primarie democratiche tenutesi all’inizio di quest’anno.
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