Midterm, Senato: i primi dati premiano i Democratici

Roma, 4 nov. (askanews) – I primi dati della notte elttorale portano buone notizie solo ai Democratici, che incassano la rielezione di otto senatori e, soprattutto, strappano il seggio senatoriale della Carolina del Nord ai Repubblicani che si devono accontentare della riconferma del seggio della Florida.

Quest’ultima successo dell’ex governatore dello stato, Roy Cooper, è il primo flip degli almeno quattro di cui hanno bisogno i Democratici se vogliono riconquistare il Senato. A tenere banco è anche la vittoria in Georgia di Jon Ossof, che oltre ad aver difeso il seggio in Senato nell’unico stato Democratico che alle presidenziali aveva invece premiato Trump si conferma uno degli astri nascenti del partito e un possibile candidato per la corsa alla Casa Bianca del 2028.

Per i Repubblcani l’unica soddisfazione al momento è la riconferma del seggio della Florida con Ashley Moody, oggetto di una rielezione speciale perché lasciato vacante da Marco Rubio, promosso Segretario di Stato.