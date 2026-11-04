Midterm, Trump al Nyt: accetterò i risultati delle elezioni

Roma, 4 nov. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato al New York Times che accetterà l’esito delle elezioni di metà mandato, dicendosi pronto a collaborare con i Democratici. “Sono assolutamente disposto ad accettare questi risultati”, ha detto al quotidiano, aggiungendo: “Collaboreremo con i Democratici e non vediamo l’ora di lavorare con loro.

Probabilmente troveremo un accordo”.

Trump ha attribuito le sconfitte del Partito repubblicano al fatto di non essersi candidato, affermando di non avere rimpianti per aver appoggiato candidati come la senatrice Darline Graham, nella Carolina del Sud, e Ken Paxton, in Texas. “Sto guardando questi risultati mentre sto parlando – ha detto – vedo che Darline ha perso. Wow, è incredibile. Come pensate che se la sarebbe cavata Lindsey se si fosse candidato?”. Secondo Trump, il defunto senatore Lindsey Graham avrebbe probabilmente vinto le elezioni.