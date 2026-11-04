Midterm, Trump: dal 1 al 7 novembre “Settimana anticomunista”

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Roma, 4 nov. (askanews) – A poche ore dall’arrivo dei primi risultati delle cruciali elezioni di metà mandato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un proclama in cui dichiara quella in corso “Settimana anticomunista”.
“Proclamo la settimana dal 1° al 7 novembre come Settimana anticomunista. Invito tutti gli americani a rimanere saldi nella difesa contro qualsiasi minaccia allo stile di vita americano e a proteggere la nostra fiamma ardente della libertà dall’oscurità del comunismo”, si legge nel documento.
La Casa Bianca ha pubblicato il proclama sul proprio sito web prima delle 18 (la mezzanotte italiana), mentre il Presidente scriveva sui social media di stare seguendo i risultati “pre-elettorali” su Fox News.
Da tempo Trump descrive i suoi avversari politici come socialisti e comunisti; questo stesso messaggio lo ha aiutato, nelle elezioni passate, a guadagnare consensi tra gli elettori di origine latinoamericana – in particolare tra i cubano-americani della Florida.
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