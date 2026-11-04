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Midterm, Trump: Dem “hanno fatto un buon lavoro”

| 4 Novembre 2026 06:34 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 4 nov. (askanews) – Il presidente Donald Trump è intervenuto su Fox News per commentare i risultati delle elezioni di metà mandato, che hanno visto una netta sconfitta per i Repubblicani, ammettendo che i Democratici “hanno fatto un buon lavoro”.

Parlando con il conduttore Bret Baier, Trump ha fatto riferimento a un particolare “clima nell’aria”, esprimendo sorpresa per l’esito del voto: “Abbiamo tenuto comizi straordinari. Sono rimasto un po’ sorpreso”.

Assumendo un tono conciliante, ha affermato che ci sono “moltissime questioni” su cui potrebbe collaborare con i Democratici al Congresso, escludendo però qualsiasi modifica al suo governo.

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