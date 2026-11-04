Midterm, Trump: “Se fossi stato sulla scheda, avremmo vinto

New York, 04 nov. (askanews) – Il presidente americano, Donald Trump, prende le distanze dalle sconfitte subite alle Midterms dal suo partito, quello repubblicano. In un post su Truth Social ha scritto: “Non ero sulla scheda elettorale e se lo fossi stato, avremmo vinto in modo schiacciante”.

Durante la campagna elettorale aveva chiesto agli americani di votare come se il suo nome comparisse sulle schede elettorali.