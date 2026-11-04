Midterm, Trump: vero che guerra ha causato sconfitta ma lo rifarei

Roma, 4 nov. (askanews) – Quanto ha affermato il vicepresidente J.D. Vance sulle cause della sconfitta dei Repubblicani alle elezioni di Midterm, a suo dire provocata in larga misura dalla guerra in Iran, “credo sia in gran parte vero, perché a breve termine ha causato un leggero aumento del prezzo della benzina; probabilmente è così, ma allo stesso tempo, se dovessi rifarlo, lo rifarei, perché a lungo termine è l’unica soluzione. Non si può permettere all’Iran di dotarsi di un’arma nucleare”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rispondendo alle domande dei cronisti a margine della sua visita al cantiere della sala da ballo della Casa Bianca.