Midterm, voto anticipato record in Alaska

New York, 04 nov. (askanews) – In Alaska, uno stato stato altamente conteso per il controllo del Senato, il voto anticipato ha raggiunto un livello record superiore a quello messo a segno alle elezioni di metà mandato del 2022. Stando alla Division of Elections dello stato, tra voto in persona prima dell’Election Day e voto in assenza si è raggiunta quota 105.423 alle 23.45 italiane.

Nelle precedenti Midterms di quattro anni fa erano stati 100.877 voti espressi in anticipo. Questo è lo stato dove la candidata democratica Mary Peltola sfida il senatore repubblicano Dan S. Sullivan e un terzo candidato, Daniel J. Sullivan Jr.