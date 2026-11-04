Milan, Chukwueze si è operato: tre mesi di stop

(Adnkronos) –

Lungo stop per Samuel Chukwueze. Oggi, mercoledì 4 novembre, l’esterno nigeriano si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo l’infortunio all’anca accusato contro l’Atalanta, come comunicato dal Milan: “AC Milan comunica che Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell’anca sinistra”, ha scritto il club rossonero sul proprio sito ufficiale.

“L’intervento, eseguito dal Prof. Ernest Schilders alla presenza del Dottor Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Il calciatore farà rientro in Italia già nella giornata di oggi, dove inizierà il percorso riabilitativo”.

Tempi lunghi per rivedere Chukwueze in campo. L’esterno sarà fuori per almeno tre mesi, con Amorim che lo rivedrà in gruppo il prossimo febbraio. Il giocatore rossonero non rientrerà quindi prima dell’inizio del girone di ritorno, con il tecnico portoghese che spera di poterlo convocare per la sfida contro il Bologna, in programma il 6 febbraio, oppure per il derby contro l’Inter del 13.