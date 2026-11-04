Napoli, allarme del procuratore Gratteri: “Mancano 10 gip, a Natale arriveremo a 2000 richieste di misure cautelari ferme”

(Adnkronos) – “A settembre erano ferme al gip 1300 richieste di misure cautelari, ad oggi sono 1590 ed entro Natale arriveremo a 2000. Servono almeno 10 giudici all’Ufficio Gip, altrimenti non reggono il ritmo della Procura”. A lanciare l’allarme è il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che ha parlato nel corso della conferenza stampa per illustrare i risultati di un’operazione condotta dalla squadra mobile della Questura di Napoli e dal commissariato di polizia di Pianura, con 28 arresti di tre clan diversi nel quartiere Pianura.

“Ne ho già parlato a settembre – ha precisato Gratteri – ma i numeri continueranno ad aumentare perché stiamo lavorando bene, in particolare con la DDA dove ho aumentato il numero di magistrati. Da allora non ho registrato nessun cambiamento e di questo passo a dicembre avremo 2000 richieste di misura cautelare ferme al gip. Spero che qualcuno ci ascolti e faccia qualcosa”.

Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, ha condotto un’attività di polizia giudiziaria nei confronti di esponenti di tre clan di camorra nel quartiere Pianura. Personale della Squadra Mobile di Napoli, con l’ausilio del Commissariato Pianura, ha dato esecuzione a un provvedimento cautelare nei confronti di 28 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di stampo mafioso, estorsione, traffico di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, detenzione e porto abusivi di armi da fuoco, vendita abusiva di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso.