Reggio Calabria, sventato un furto a un distributore automatico: un arresto

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Reggio Calabria sono intervenuti in via San Giuseppe, dove due persone con il volto coperto erano state segnalate mentre tentavano di forzare un distributore automatico.

All’arrivo dei militari, i due si sono dati alla fuga. Uno dei fuggitivi è stato raggiunto e bloccato. Si tratta di un cittadino straniero. L’uomo è stato trovato in possesso di un piede di porco e di un cacciavite, oltre alla cassa asportata poco prima dall’esercizio commerciale, contenente denaro contante. Il giovane è stato arrestato per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di strumenti da effrazione.

La refurtiva è stata recuperata, mentre gli strumenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Processato con rito direttissimo, il gip di Reggio Calabria ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).