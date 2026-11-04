Roma, occupati oggi altri tre licei: Socrate, Visconti e Pilo Albertelli

(Adnkronos) –

Altre tre scuole sono state occupate oggi, mercoledì 4 novembre, a Roma. Si tratta del liceo classico e scientifico Socrate nel quartiere Garbatella, in via Padre Reginaldo Giuliani 15, del liceo classico Ennio Quirino Visconti, in piazza del Collegio Romano 4, e di un altro classico, Pilo Albertelli (via Daniele Manin 72 – via dell’Esquilino 31).

I due licei romani vanno ad aggiungersi alla già lunga lista di istituti della Capitale già occupati, a iniziare dal liceo scientifico Righi, i licei classici Augusto e Tasso, il liceo artistico Argan, l’istituto von Neumann, l’istituto magistrale Margherita di Savoia, liceo artistico Ripetta e il Piaget-Diaz. E ancora il liceo classico e delle scienze umane Plauto (Spinaceto), liceo scientifico Nomentano (Bufalotta) e il liceo classico sperimentale Russell su via Tuscolana. Nella protesta rientrano il caro vita, il Dl Sicurezza, le guerre, l’edilizia scolastica.

“Nella mattinata di oggi 4 novembre 2026 la sede di Via Padre Reginaldo Giuliani è stata occupata da un gruppo di studenti, entrati senza autorizzazione negli spazi della scuola prima dell’orario di apertura, che hanno impedito il regolare svolgimento delle lezioni e delle prestazioni dei lavoratori. Dell’accaduto sono state informate le forze dell’ordine. Il Dirigente scolastico ha comunicato formalmente alle autorità competenti, comprese quelle sanitarie, la situazione. Fino al termine dell’occupazione, a partire da oggi pomeriggio, 4 novembre 2026, le lezioni e le altre attività didattiche, curricolari ed extracurricolari e progettuali già previste saranno sospese/annullate esclusivamente nella sede occupata”, scrive il dirigente scolastico Carlo Firmani.

“Si comunica alle famiglie degli studenti dell’Istituto che da stamattina la scuola è stata occupata dagli studenti, pertanto non sussistono le condizioni per consentire l’accesso agli studenti e il regolare svolgimento dell’attività didattica. Si invitano i genitori a tenere i propri figli a casa fino al ripristino delle normali condizioni di agibilità dell’istituto. Eventuali variazioni o aggiornamenti relativi alla riapertura dell’istituto verranno tempestivamente pubblicati sul registro elettronico”, è la comunicazione del liceo Pilo Albertelli. .

“Si comunica che nella giornata di mercoledì 4 novembre la scuola è stata occupata da un gruppo di studenti. La Dirigenza Scolastica ha tempestivamente informato le Forze dell’Ordine. A partire dal 4 novembre le attività didattiche ordinarie sono temporaneamente sospese e non è possibile in alcun modo garantire misure di sicurezza all’interno della scuola. Ulteriori informazioni relative alla ripresa delle normali attività didattiche saranno fornite attraverso il Sito della Scuola”, è la nota che appare sul sito del liceo Visconti.