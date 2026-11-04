Sostenibilità, il passaporto digitale per una filiera tessile più trasparente e circolare﻿

1 minuto per la lettura
(Adnkronos) – Il settore tessile protagonista a Ecomondo 2026 con un programma di appuntamenti dedicati. Ieri si è svolto il convegno ‘Espr and Digital Product Passport in textiles: traceability and transparency along the value chain’, dedicato al ruolo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nel migliorare la tracciabilità dei prodotti, la raccolta dei rifiuti tessili e la qualità delle materie prime seconde. Al centro del confronto, le informazioni da integrare nel Passaporto digitale di prodotto (Dpp) e le modalità per garantirne qualità, affidabilità e interoperabilità lungo la filiera. L’incontro, aperto da Aisec e dagli interventi istituzionali del Mimit e di Euratex, ha coinvolto rappresentanti della ricerca, del mondo accademico, delle associazioni di settore e di aziende come Bulgari, Calzedonia, Brandart e Saipem.
Sempre ieri si è tenuta la terza edizione della conferenza ‘Reuse, repair and eco-design. The heroes of ‘magic’ circles of Circular Economy in the textile sector’, dedicata alle pratiche di economia circolare nel tessile, dal riutilizzo alla durabilità, dalla riparabilità all’ecodesign.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA