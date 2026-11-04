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Tennis, sorteggiati i gironi delle Wta Finals: Errani/Paolini inserite nel gruppo 2

| 4 Novembre 2026 11:33 | 0 commenti

Tennis, sorteggiati i gironi delle Wta Finals: Errani/Paolini inserite nel gruppo 2

Italpress, Sport Italpress
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INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Sono stati sorteggiati i gironi delle Wta Finals 2026, in programma sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden nel deserto della California dall’8 al 15 novembre.

Tre le esordienti – Mirra Andreeva, trionfatrice al Roland Garros, Linda Noskova, regina di Wimbledon, e Karolina Muchova – mentre la campionessa in carica è Elena Rybakina, attuale numero uno del mondo e già sicura di chiudere la stagione in vetta al ranking.

La kazaka è stata inserita nel gruppo 1 con Coco Gauff, Jessica Pegula e Linda Noskova; nel gruppo 2 figurano invece Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Elina Svitolina e Karolina Muchova.

Compilati anche i gironi del doppio dove Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno chiuso la stagione al nono posto della Race (l’ultimo utile alla qualificazione visto il forfait di Danilina/Krunic, terze) sono state inserite nel gruppo 2 con Taylor Townsend e Katerina Siniakova, Nicole Melichar-Martinez e Cristina Bucsa, e Demi Schuurs ed Ellen Perez.

Nell’altro raggruppamento figurano Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, Kristina Mladenovic e Guo Hanyu, Hsieh Su-Wei e Jelena Ostapenko, Zhang Shuai ed Elise Mertens.

Le due azzurre sono alla terza partecipazione consecutiva ma non sono mai andate oltre il round robin.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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