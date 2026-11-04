Truffa del pellet, Codacons: “Rincari del 9,7%, raggiri si moltiplicheranno”

(Adnkronos) – “L’incremento delle truffe nel settore del pellet, emerso anche dall’inchiesta Adnkronos, va di pari passo ai pesanti rincari che hanno colpito tale prodotto”. Parola del Codacons che, commentando i risultati dell’inchiesta, fa un’analisi del mercato e spiega i motivi del proliferare di numerosi siti fake che propongono offerte di pellet a prezzi stracciati.

“Nell’ultimo mese, secondo i dati ufficiali dell’Istat, legna da ardere e pellet hanno subito rincari del 9,7% – argomenta il Codacons – con i prezzi destinati a salire ulteriormente nelle prossime settimane come conseguenza dell’aumento della domanda legata all’accensione delle stufe domestiche”.

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L’associazione dei consumatori mette in guardia gli utenti: “I consumatori devono tenere alta la guardia perché, con l’arrivo dell’inverno, raggiri di questo tipo si moltiplicheranno”, scandisce il Codacons, che fornisce inoltre una serie di consigli per difendersi da eventuali raggiri. “La prima regola da seguire è diffidare da offerte che sembrano troppo belle per essere vere – sottolinea – Prima di effettuare un ordine, è bene verificare sul web le recensioni di altri utenti che hanno fatto acquisti presso il venditore che propone il prodotto, in modo da capire se siamo di fronte a una truffa o a un sito reale”. Infine, chiosa il Codacons, “occorre accertare che il sito presso cui stiamo per acquistare indichi chiaramente la sede legale, i contatti telefonici e mail, e le informazioni circa le modalità di reso”.

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