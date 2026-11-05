Centrosinistra, Bonelli (Avs): se vinciamo abroghiamo i dl sicurezza

Roma, 5 nov. (askanews) – Il campo progressista deve “cominciare a dire che i decreti di sicurezza – se vinceremo – li abrogheremo, perché noi dobbiamo garantire un diritto democratico” di manifestare a “studenti, operai che hanno perso al posto di lavoro…”.Lo ha detto Angelo Bonelli parlando all’assemblea del programma della Cgil.

Al tempo stesso, ha aggiunto, “lo voglio dire chiarezza: il centrosinistra non deve aver paura di affrontare un tema che riguarda anche le forze dell’ordine, perché è un aspetto che non possiamo lasciare alla destra la sicurezza. Siccome sono imprenditori della paura” la usano “come strumento per nascondere il proprio fallimento sulle politiche sociali e non solo”.