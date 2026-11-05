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Cina, al via a Shanghai la nona China International Import Expo

| 5 Novembre 2026 20:05 | 0 commenti

Cina, al via a Shanghai la nona China International Import Expo

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SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La nona edizione della China International Import Expo (CIIE) si è aperta oggi a Shanghai. In programma dal 5 al 10 novembre, la CIIE di quest’anno ha attirato 4.142 espositori stranieri, con una superficie espositiva complessiva che supera i 440.000 metri quadrati. Oltre 480 articoli esposti faranno il loro debutto a livello mondiale, in Asia o in Cina durante l’evento: si tratta del numero più alto mai registrato.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –

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