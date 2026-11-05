Commerzbank, Orlopp: “Assieme a UniCredit possiamo creare valore”

Roma, 5 nov. (askanews) – Il completamento dell’offerta di acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit “resta soggetto a ulteriori approvazioni regolamentari”, che la banca tedesca prevede “verranno ottenute durante il quarto trimestre o, al più tardi, a inizio 2027”. Lo si legge nel comunicato sugli ultimi risultati di bilancio della banca tedesca, che ricorda come il 15 ottobre la vigilanza bancaria della Bce abbia comunicato a UniCredit l’approvazione dell’aumento della sua partecipazione su Commerzbank, oltre la soglia precedentemente indicata.

“La nostra responsabilità come management resta immutata – afferma l’amministratore delegato, Bettina Orlopp, nel comunicato-: in ogni situazione dobbiamo scegliere il percorso che crea il maggiore valore per i nostri clienti, impiegati e azionisti. Siamo convinti che assieme a Unicredit possiamo creare valore, facendo consistentemente leva sui punti di forza di entrambe le banche”. (fonte immagine: Commerzbank).