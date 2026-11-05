Dal 5 al 13 dicembre a Fieramilano ‘Artigiano in Fiera’, attesi circa 2.700 artigiani da circa 80 Paesi

(Adnkronos) – È disponibile online il pass gratuito per visitare Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani, in programma dal 5 al 13 dicembre a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10 alle 22. In fiera sono attesi circa 2.700 artigiani da circa 80 Paesi per nove giorni alla scoperta di incontri, storie, produzioni e culture che raccontano territori, tradizioni e una creatività in continua evoluzione dall’Italia e dal mondo. Ottenere il pass è semplice e veloce. Chi visita per la prima volta Artigiano in Fiera può già scaricare in pochi click dal sito artigianoinfiera.it il proprio pass gratuito, valido per tutti i giorni della manifestazione e per più ingressi. Gli iscritti alla community, i visitatori delle precedenti edizioni e i clienti della piattaforma digitale possono invece scaricare il pass tramite il link ricevuto all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione o, in alternativa, recuperarlo facilmente in ogni momento su artigianoinfiera.it.

Debuttano gli ‘Artigiano in Fiera Stand Awards’ e anche il pubblico diventa protagonista. A segnare l’edizione 2026 è il debutto degli Artigiano in Fiera Stand Awards, i nuovi riconoscimenti dedicati agli spazi espositivi capaci di valorizzare al meglio l’identità, il lavoro e la creatività delle imprese artigiane. Non sarà premiato il prodotto migliore ma il modo migliore di raccontarlo: è questo il principio alla base dell’iniziativa, che riconosce allo stand un ruolo centrale nell’esperienza di visita attraverso l’allestimento, lo storytelling, l’identità del brand e l’esperienza offerta ai visitatori. Gli Artigiano in Fiera Stand Awards prevedono l’assegnazione in fiera di sette premi principali, attribuiti da una Giuria d’Onore, e il Premio del Pubblico che vedrà i visitatori protagonisti, chiamati a votare online durante la manifestazione “lo stand più bello” e a decretare il vincitore. A questi si affiancano otto menzioni speciali, attribuite direttamente dal Comitato Direttivo di Artigiano in Fiera.

Con gli ‘Artigiano in Fiera Stand Awards’, l’evento allarga così lo sguardo dal prodotto al modo in cui l’artigiano si presenta e comunica, riconoscendo allo stand un ruolo che va oltre la vendita: luogo di racconto, relazione e costruzione dell’identità del brand. “Con questa iniziativa vogliamo valorizzare una dimensione sempre più importante dell’artigianato contemporaneo: la capacità di raccontarsi. Oggi uno stand non è soltanto uno spazio espositivo ma il luogo in cui un’impresa incontra il pubblico, comunica la propria identità e trasmette il valore del proprio lavoro. Attraverso questi riconoscimenti vogliamo promuovere una cultura dell’accoglienza e della cura, premiando chi sa trasformare l’esperienza del visitatore in un racconto autentico dell’eccellenza artigiana”, ha commentato Antonio Intiglietta, Presidente di GeFi Spa.