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Europa League, oggi Milan-Ferencvaros: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

| 5 Novembre 2026 12:00 | 0 commenti

Europa League, oggi Milan-Ferencvaros: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

AdnKronos
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(Adnkronos) – Il Milan torna protagonista in Europa League. Oggi, giovedì 5 novembre, i rossoneri sfidano gli ungheresi del Ferencvaros – in diretta tv e streaming – nella quarta giornata della fase campionato della seconda competizione europea. La squadra di Amorim è reduce dalla vittoria nel derby contro l’Inter, battuto per 3-1 nell’ultima giornata di Serie A, mentre in Europa League aveva perso con un netto 3-0 sul campo del Bournemouth. 

 

La sfida tra Milan e Ferencvaros è in programma oggi, giovedì 5 novembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: 

Milan (4-2-3-1): Torriani; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Musah, Comotto; Hutchinson, Jashari, Cisse; Camarda. All. Amorim. 

Ferencvaros (4-2-3-1): Radnoti; O. Nagy, Gomez, Zohoré, O’Dowda; Madarasz, A. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmancevic; Yusuf. Allenatore: Borbely 

 

Milan-Ferencvaros sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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