Lavoro e IA, presentato piano integrato attività dell’Osservatorio

Roma, 5 nov. (askanews) – Rafforzare le competenze necessarie per lavorare con l’intelligenza artificiale, accompagnare le piccole e medie imprese e i professionisti, sviluppare strumenti per anticipare i cambiamenti delle professioni e della domanda di lavoro: sono a uesti alcuni dei temi affrontati a Palazzo Wedekind durante la sessione di lavoro dell’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, istituito presso il ministero del Lavoro.

Alla presenza del ministro Marina Calderone, i componenti degli organi dell’Osservatorio (comitato di indirizzo, quattro comitati tecnico-scientifici, commissione etica e consulta delle parti sociali) insieme con gli enti del sistema lavoro hanno illustrato il “Piano integrato delle attività”, le prime analisi e gli strumenti operativi che contribuiranno alla preparazione dei documenti strategici: la strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, il rapporto annuale sugli impatti dell’IA e l’aggiornamento delle linee guida rivolte a imprese e lavoratori.