Mattarella a Napoli per i 20 anni della Fondazione con il Sud: “Chi nasce nel Meridione possa tornarci o restare” / Video

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Napoli, al Complesso monumentale Donnaregina, in Largo Donnaregina, all’evento “Sud Vivo – 20 anni con il Sud”, promosso dalla “Fondazione con il Sud”. Ad accoglierlo, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Presenti all’evento anche il presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi e il cardinale di Napoli Mimmo Battaglia.

“Vorrei soprattutto ringraziare, per quel che abbiamo ascoltato questa mattina, un ampio ventaglio di esperienze e iniziative che intorno all’ACRI e al terzo settore hanno promosso e sviluppato iniziative e prospettive concretamente definite, concretamente percorse, perché, come dicono i quattro verbi della Fondazione, così chiaramente indicati, chi nasce nel Meridione possa scegliere liberamente di restarvi, possa tornarvi se ha fatto esperienza altrove, e possa allora aggiungersi chi viene da fuori per arrivare nel Meridione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica durante la cerimonia per festeggiare i vent’anni di attività della Fondazione Sud. “E questo è una chiave di sviluppo dell’intero Paese – ha aggiunto -, interesse nazionale dell’Italia, e quanti lavorano a questo scopo svolgono un compito prezioso nella vita della nostra comunità nazionale”, ha concluso.

MATTARELLA VISITA SCAVI DUOMO DI NAPOLI DOPO EVENTO DELLA FONDAZIONE CON IL SUD

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato il Complesso monumentale Donnaregina, in Largo Donnaregina, dopo aver partecipato all’evento “Sud Vivo – 20 anni con il Sud”, promosso dalla “Fondazione con il Sud”. Mattarella è uscito dall’edificio accompagnato dal cardinale Mimmo Battaglia, il quale ha tenuto a mostrargli la scultura “Sheltering” dell’artista canadese Timothy Schmalz, posta ai piedi delle scale del Complesso. La statua Raffigura una persona senza dimora rannicchiata e protetta da una coperta, la quale viene sollevata e tesa da una colomba in volo. Poi a piedi si sono recati, con il Presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco Gaetano Manfredi all’interno della Curia per visitare gli scavi archeologici del Duomo di Napoli, in particolare verificare lo stato di avanzamento dei lavori quadro di avanzamento dei lavori del quadriportico della Stefania. Dopo pochi minuti sono usciti dall’edificio e il Presidente della Repubblica è andato via con l’auto presidenziale.

– foto Quirinale –

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