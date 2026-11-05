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Misure cautelari per disordini a corteo contro sgombero Askatasuna a Torino

| 5 Novembre 2026 08:20 | 0 commenti

Misure cautelari per disordini a corteo contro sgombero Askatasuna a Torino

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TORINO (ITALPRESS) – Misure cautelari all’alba per diversi militanti antagonisti nell’ambito delle indagini sugli scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione del 31 gennaio scorso, organizzata contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

I provvedimenti, emessi dal Gip su richiesta della Procura ed eseguiti dalla Digos della Questura torinese, prevedono la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, il divieto di dimora in città e l’obbligo di firma. Al centro dell’inchiesta ci sono i reati contestati a vario titolo ai partecipanti al corteo nazionale di inizio anno.

– Foto: Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

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