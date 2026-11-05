MotoGP in Qatar, Marquez “Il titolo è ancora lontano”

LUSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – “Mancano poche gare ma possono succedere tantissime cose. Cerchiamo di attaccare al 100%, poi nel corso del weekend capiremo dove siamo. L’anno scorso mi sono sentito molto bene qui, in ogni caso dovremo partire bene dalle FP1 per costruire il nostro weekend. Si sente molto di più la tensione e devo cercare di controllare i nervi”. Così Marc Marquez (Ducati) nella conferenza stampa alla vigilia della prima giornata in pista del Gran Premio del Qatar, 20esimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. “Vorrei essere altrove, sono arrivato con l’ultimo aereo disponibile e partirò con il primo aereo disponibile”, aggiunge lo spagnolo, che resta concentrato sulla lotta al titolo, dove dovrà difendere 44 punti su Jorge Martin e 67 su Marco Bezzecchi: “Nella mia testa il titolo è ancora lontano, c’è tanto lavoro da fare. Al Sachsenrging ho capito che ero tornato in lotta. Al Mugello eravamo molto lontani, ma nella seconda parte di campionato ci siamo avvicinati piano piano. Ducati mi ha aiutato con degli aggiornamenti, il feeling è aumentato e siamo stato sempre più veloci gara dopo gara”.

“Sono qui per riprovarci e per dare tutto. Questi giorni non sono stati facili, ho lavorato tanto e mi sento molto meglio. Sono ottimista, ma non so come andrà in pista. Vedremo quanto sarò limitato fisicamente durante il weekend. Sono orgoglioso di essere ancora il lotta per il titolo, anche se ora il Mondiale lo può solo perdere Marc (Marquez ndr.)”. Così, ai microfoni di Sky Sport, Jorge Martin. “È ovvio che è un po’ strano il paddock più vuoto, ma alla fine siamo qua e siamo pronti per competere. Non cambierà il nostro modo di guidare le moto”, aggiunge Martin, che domani mattina avrà un consulto con il dottor Charte: “Sono fit, poi bisognerà fare le revisioni a ogni turno. Vedremo se riuscirò a finire la gara, che sarà l’obiettivo del weekend”.

“Sicuramente è una situazione complicata. Il gap è importante, ma il mio obiettivo è andare più forte possibile per tenere aperta e viva la battaglia. Abbiamo fatto fatica nelle ultime gare, ma cercheremo di fare meglio qui”. Così Marco Bezzecchi. “Antonelli? Ha fatto un qualcosa di incredibile. Ha fatto tante buone gare, ma in generale in tutto l’anno è stato fantastico. Non vedo l’ora di abbracciarlo e di incontrare la sua famiglia. Ha fatto una grande parte di storia dello sport italiano e ha ridato vita e linfa alla passione per la F1 in Italia e in generale per il motorsport. Ci ha fatto vivere un sogno”, aggiunge Bezzecchi su Andrea Kimi Antonelli, nuovo campione del Mondo in F1.

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