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Roma, incidente mortale al Foro Italico: morto 24enne in moto

| 5 Novembre 2026 12:00 | 0 commenti

Roma, incidente mortale al Foro Italico: morto 24enne in moto

AdnKronos
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(Adnkronos) – Un giovane di 24 anni, italiano, è morto questa mattina in un incidente stradale in via del Foro Italico a Roma mentre era in sella a una Vespa. Sono intervenute pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale all’altezza del civico 430, direzione San Giovanni che per consentire i rilievi dell’incidente hanno chiuso la strada temporaneamente nel tratto compreso tra viale di Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi. Al termine dei rilievi la via è stata riaperta. Tuttora sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. 

 

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