Semeraro (Rilegno): “Nel 2025 2 milioni di tonnellate di legno avviate a riciclo”

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(Adnkronos) – Numeri “molto positivi” per Rilegno, il Consorzio che in Italia coordina e gestisce il riciclo del legno, “sia per quanto riguarda il riutilizzo degli imballaggi sia per quanto riguarda gli imballaggi che vanno al riciclo. Abbiamo chiuso il 2025 con 2 milioni di tonnellate che sono state avviate agli impianti di riciclo, quindi bisogna assolutamente essere in grado di mantenere questo equilibrio e fare in modo che tutto funzioni come ha sempre funzionato negli ultimi quindici anni”. Così Nicola Semeraro, presidente Rilegno, durante la diretta Adnkronos da Ecomondo 2026.
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