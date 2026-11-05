Suzuki presenta la terza edizione del trofeo monomarca GSX-8R CUP

ROMA (ITALPRESS) – In occasione di EICMA, si è tenuta la premiazione dei piloti della seconda edizione del Trofeo Monomarca GSX-8R CUP, con la presenza speciale del Campione del Mondo 1981 della classe 500 Marco Lucchinelli che ha consegnato i riconoscimenti ai protagonisti della stagione. Durante l’evento, Suzuki ha annunciato ufficialmente la terza edizione della GSX-8R CUP, che tornerà in pista nel 2027 dopo il grande successo delle precedenti edizioni. La GSX-8R CUP 2027 conferma la formula vincente del trofeo monomarca che nel 2026 ha registrato il tutto esaurito per il secondo anno di fila. Suzuki desidera proseguire questo percorso di successo offrendo ai partecipanti un’esperienza ancora più coinvolgente, caratterizzata da emozioni autentiche, competizione leale e quello spirito di squadra che rappresenta uno dei valori più profondi del Marchio.

Il Trofeo GSX-8R CUP è pensato per portare in gara la passione, il divertimento e l’anima racing di Suzuki, offrendo ai motociclisti l’occasione di mettersi alla prova in una competizione avvincente e ricca di adrenalina. E’ un trofeo accessibile e divertente, capace di attrarre sia i piloti più esperti sia i giovani emergenti offrendo un montepremi d’eccezione. Successo della seconda edizione e un premio da sogno

A rendere ancora più ambita questa terza edizione è la conferma dell’eccezionale premio di fine stagione già previsto per le scorse edizioni: il vincitore della classifica generale volerà infatti in America per partecipare come Wild Card alla prima tappa del prestigioso campionato MotoAmerica Twins Cup, in programma a Daytona nel marzo 2028.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).