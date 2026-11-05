Tajani “La Calabria può diventare una regione all’avanguardia nel settore aerospaziale”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS)- La Calabria guarda alla Luna e punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano nella nuova frontiera dello spazio. È questa una delle prospettive delineate dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria per la giornata conclusiva della Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli.

Al centro dell’iniziativa, il progetto sviluppato in collaborazione tra Regione Calabria, Agenzia spaziale italiana e Nasa per la realizzazione di un’antenna destinata alle comunicazioni della missione Artemis. “La Calabria può diventare sul serio una regione all’avanguardia proprio nel settore dello spazio”, ha dichiarato Tajani, invitando soprattutto i giovani a credere nelle potenzialità del territorio.

Il ministro ha evidenziato il valore di università, ricerca e innovazione come strumenti di crescita per il Mezzogiorno, sottolineando i progressi compiuti dalla regione e la necessità di rafforzarne la competitività. Presenti all’incontro anche il sindaco Francesco Cannizzaro e il presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Nel corso dell’intervento, Tajani ha annunciato inoltre la nascita della Confederazione delle associazioni dei ricercatori italiani nel mondo, con l’obiettivo di mettere in rete le competenze degli studiosi italiani all’estero, e l’avvio del percorso per la prima strategia nazionale sulla diplomazia scientifica. Previsto anche un protocollo di collaborazione tra la Farnesina e il Cnr.

Tra le esperienze scientifiche già attive in Calabria, il ministro ha richiamato il coinvolgimento dell’Università della Calabria in una missione dell’Agenzia spaziale europea dedicata allo studio del plasma e dello scudo magnetico terrestre.

Spazio anche alle prospettive economiche del territorio, dal ruolo strategico del porto di Gioia Tauro nei collegamenti commerciali internazionali alle opportunità offerte dalla Zes unica. Tajani ha ricordato l’obiettivo nazionale di raggiungere 700 miliardi di euro di esportazioni, partendo dai circa 650 miliardi attuali.

Un messaggio particolare è stato rivolto agli studenti presenti in sala, esortati a investire nelle proprie idee e a non rinunciare alle ambizioni imprenditoriali. “Se ve la sentite, rischiate. Create una start-up, datevi da fare”, ha affermato il ministro, assicurando il sostegno del Governo alle nuove iniziative.

Nel corso dell’intervento, Tajani ha annunciato inoltre la nascita della Confederazione delle associazioni dei ricercatori italiani nel mondo, con l’obiettivo di mettere in rete le competenze degli studiosi italiani all’estero, e l’avvio del percorso per la prima strategia nazionale sulla diplomazia scientifica. Previsto anche un protocollo di collaborazione tra la Farnesina e il Cnr.

Tra le esperienze scientifiche già attive in Calabria, il ministro ha richiamato il coinvolgimento dell’Università della Calabria in una missione dell’Agenzia spaziale europea dedicata allo studio del plasma e dello scudo magnetico terrestre.

Spazio anche alle prospettive economiche del territorio, dal ruolo strategico del porto di Gioia Tauro nei collegamenti commerciali internazionali alle opportunità offerte dalla Zes unica. Tajani ha ricordato l’obiettivo nazionale di raggiungere 700 miliardi di euro di esportazioni, partendo dai circa 650 miliardi attuali.

Un messaggio particolare è stato rivolto agli studenti presenti in sala, esortati a investire nelle proprie idee e a non rinunciare alle ambizioni imprenditoriali. “Se ve la sentite, rischiate. Create una start-up, datevi da fare”, ha affermato il ministro, assicurando il sostegno del Governo alle nuove iniziative.

Infine, il richiamo al valore strategico della Calabria, tra posizione mediterranea, infrastrutture e patrimonio di competenze. “La Calabria non è soltanto la regione Calabria. È una parte fondamentale del nostro Paese”, ha concluso Tajani, indicando nella ricerca e nell’apertura internazionale le leve per costruire nuove opportunità di sviluppo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).