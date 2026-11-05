Tessile, Cobat: regolamento Epr in vigore tra gennaio e febbraio

Rimini, 4 nov. (askanews) – “Le ultime novità sono il decreto nazionale, quindi il regolamento ministeriale, che dovrebbe entrare in vigore fra gennaio e febbraio. Noi come consorzio abbiamo attualmente più di una settantina di produttori che credono in noi fin dall’inizio”. Lo ha detto Michele Priori, direttore di Consorzi Cobat e direttore di Cobat Tessile, a margine di Ecomondo alla Fiera di Rimini, parlando di Cobat Tessile, il consorzio dei produttori per la responsabilità estesa del produttore nel settore di abbigliamento, moda e calzature.Il recupero del tessile, ha spiegato Priori, “è una tematica sempre più importante in quanto stimolata sia da esigenze ambientali che da esigenze sociali ed economiche”. Il consorzio “aiuterà i produttori nella corretta gestione dei rifiuti tessili per implementare le raccolte a beneficio di tutta la collettività e per far sì che si innesti un recupero di materia prima seconda”. Un tema reso necessario dalla strategia europea sul tessile, che affida ai consorzi il compito di guidare i produttori verso una transizione circolare nella moda.”C’è però da considerare un fattore: il settore della moda e del tessile è molto sottoposto alla crisi. Molte aziende in questi ultimi anni hanno una problematica proprio di sostenibilità del loro business”, ha sottolineato il direttore. “Noi ci poniamo con le aziende da un lato come aiuto per adempiere alla responsabilità del produttore, ma tenendo presente la realtà economica più ampia che impone una tutela del Made in Italy”.