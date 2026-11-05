Tumore al pancreas, Regione Lombardia acquisterà farmaco per paziente di Lecco

(Adnkronos) –

La Regione Lombardia stanzia i fondi per l’acquisto del daraxonrasib, farmaco che verrà somministrato dall’Asst di Lecco ad una paziente colpita da tumore al pancreas. “Jessica è una mamma” di due gemelli di 3 anni e mezzo “che ha un problema drammatico. C’è un farmaco che pare possa allungare la vita per chi è colpito da tumore al pancreas, che è una delle patologie più cattive che esistono, e noi abbiamo il dovere di fare di tutto per alleviare le sofferenze di questa signora, ma anche per tutti coloro che si trovano nella stessa condizione”, ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che oggi a Milano a margine di un appuntamento a Palazzo Lombardia ha illustrato il lavoro avviato per individuare un percorso utile ai malati in situazioni di questo tipo. “Abbiamo già negoziato il percorso: abbiamo autorizzato l’Asst di Lecco, dove mamma Jessica vive, affinché possa provvedere all’acquisto del farmaco negli Stati Uniti e quindi poi somministrarlo alla paziente con spese a carico della Regione Lombardia. Fino a quando non ci tagliano tutti i bilanci il nostro slogan è che non lasciamo solo nessun cittadino. Poi quando ci taglieranno i fondi cercheremo di organizzarci in altro modo”, ha aggiunto Bertolaso.

“Utilizziamo questa vicenda – ha chiarito Bertolaso – per riuscire a impostare un protocollo che ci permetta poi di garantire questo farmaco che non si trova oggi in Italia, e che costa un sacco di soldi, a tutti coloro i quali si dovessero trovare nelle stesse condizioni di questa mamma”. Quale potrebbe essere la via? “Avviare una procedura di acquisto di un farmaco che in Italia non c’è ancora, ma è disponibile negli Stati Uniti. C’è una persona che sta per morire” e che potrebbe beneficiare di questo farmaco, “noi lo andiamo a prendere e glielo somministriamo. Semplice, no?”, ha chiosato l’assessore.

La paziente, ad ottobre, aveva avviato una raccolta fondi su GoFundMe raccontando la propria drammatica vicenda: “Ciao, sono una mamma innamorata dei suoi bimbi. Ho due gemellini di 3 anni e mezzo che ogni giorno mi insegnano cos’è l’amore più puro. Fino a un anno e mezzo fa la mia vita era la loro manina nella mia, i loro “mamma” detti cento volte al giorno, i sogni di vederli crescere. Poi è arrivata una diagnosi che ha cambiato tutto: tumore al pancreas. Da allora ho affrontato una duodenocefalopancreasectomia, un intervento di oltre 10 ore, e 12 cicli di chemioterapia durissimi. Ho stretto i denti pensando solo a loro. Purtroppo non è finita lì. Il tumore è tornato nel fegato e sta avanzando, nonostante le nuove chemioterapie che sto facendo ora”.

“Oggi però c’è una speranza che ha un nome: Daraxonrasib – aveva spiegato-. È un farmaco mirato che nei primi studi ha allungato la sopravvivenza e ha ricevuto l’approvazione negli Stati Uniti e il primo via libera in Europa. Per me non è solo un farmaco, è la possibilità di restare ancora mamma, ancora presente. Per questo ho aperto una raccolta fondi ufficiale su GoFundMe. Se puoi, aiutami con una donazione, anche piccola. Se non puoi, ti chiedo solo di condividere. Ogni condivisione è un abbraccio in più per me e per i miei bimbi. Grazie di cuore, davvero”.