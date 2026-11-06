A Madame il Premio Woman Of The Year di Billboard Women in Music

Milano, 6 nov. (askanews) – Martedì 10 novembre 2026, Vesta Fiori Chiari ospiterà la terza edizione italiana di Billboard Women in Music. Un evento simbolo, creato per celebrare l’impatto, il talento e la guida delle donne che plasmano ogni giorno il settore musicale, sul palco come nell’executive. Al centro del 2026 ci sarà “The Voices Edition”, un’edizione pensata per dare spazio ai percorsi e alle visioni delle sue protagoniste, raccontando il valore umano e professionale con cui stanno ridefinendo i canoni dell’industria.

Il riconoscimento più atteso, Woman Of The Year, sarà assegnato a Madame, protagonista di un 2026 che ha segnato il suo ritorno sulla scena musicale con il nuovo album Disincanto e una nuova stagione di concerti. Cantautrice tra le più riconoscibili della sua generazione, Madame ha costruito negli anni un linguaggio personale, capace di muoversi tra scrittura, sperimentazione e pop. Il premio celebra un percorso artistico che continua a evolversi e la capacità di lasciare un segno nel panorama musicale italiano.

Con l’annuncio della Woman Of The Year si completa anche il quadro delle nove premiate di Billboard Women in Music 2026. Loredana Bertè riceverà il premio Icon, Ditonellapiaga sarà Powerhouse, mentre Adiel è DJ Of The Year. Il premio Rising Star andrà ad Angelica Bove, Francesca Michielin sarà Songwriter Of The Year ed Eleonora Rubini riceverà il riconoscimento Executive Of The Year. A Elisa sarà assegnato il premio Impact, mentre le Bambole di Pezza sono Group Of The Year, riconoscimento awarded by Morellato, Official Partner di Billboard Women in Music 2026.

Inoltre, il Premio EQUAL di Spotify fra le novità di questa edizione, è stato assegnato da Spotify al collettivo Canta Fino a 10, per l’impegno concreto e con inventiva nella valorizzazione del talento femminile e nel contrastare gli stereotipi di genere nella musica italiana promuovendo la collaborazione. Attraverso il programma EQUAL, la piattaforma si impegna attivamente per la parità di genere nella musica su scala globale in oltre 40 Paesi e in cinque anni, il progetto ha affiancato più di 1.400 tra cantanti, autrici, produttrici e addette ai lavori, ampliandone la proiezione internazionale e le opportunità professionali. Una collaborazione d’eccellenza, che vede Spotify come Official Partnerdell’evento.

La conduzione della serata sarà affidata a Giorgia Fumo, stand-up comedian, comica e scrittrice, che accompagnerà gli ospiti nel corso della terza edizione italiana di Billboard Women in Music.

Come di consueto, l’assegnazione dei riconoscimenti si baserà su un mix equilibrato tra qualità artistica e metriche oggettive, dai dati di ascolto in streaming alle metriche di classifica, senza tralasciare la rilevanza sociale e culturale. Questa metodologia analitica permette a Billboard di offrire una panoramica esaustiva del contributo femminile, valorizzando non soltanto le performance di vendita, ma anche l’impronta lasciata nell’industria e nelle dinamiche culturali attuali.